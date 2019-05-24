Алвес: "Я на 95 процентов был в "Реале"



Бразильский защитник ПСЖ Дани Алвес заявил, что много лет назад он мог перейти в "Реал" из "Севильи".

"Скажу честно, на 95 процентов я был в "Реале". Но экс-президент "Севильи" Дель Нидо оказался очень крут. Тогда мной также интересовался "Челси", поэтому он стал говорить одному клубу, что второй предложил больше. Поэтому я принял решение остаться в "Севилье". Я едва не перешел в "Реал", но случай не дал этому случится.

Я рад, что не стал игроком "Реала", так как с детства мечтал о "Барселоне". Тогда "Реал" побеждал, но я не хотел туда переходить. Мне было интересно принять участие в строительстве чего-то нового, и мы сделали это в "Барселоне", - приводит слова Алвеса ESPN.

Напомним, что Алвес перешел в "Барселону" из "Севильи" летом 2008 года за 35,5 миллионов евро. За каталонский клуб он отыграл девять лет, провел 391 матч, забил 21 гол и отдал 100 результативных передач.

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