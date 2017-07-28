Алвес: "Я не уговаривал Неймара перейти в ПСЖ"

Защитник ПСЖ Дани Алвес опроверг информацию, согласно которой он убеждал бразильского нападающего "Барселоны" Неймара перейти в парижский клуб.

"Это ложь. Мне не нужно никого ни в чём убеждать. И вообще, с Неймаром мы говорим обо всём, кроме футбола" - написал Алвес в своём твиттере.

Не пропустите: Трансфер Неймара в ПСЖ может быть закрыт уже в пятницу. | http://soccernews.ru