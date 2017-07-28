Алвес: "Я не уговаривал Неймара перейти в ПСЖ"

Теги дани алвеспсжбарселонанеймар

Алвес: "Я не уговаривал Неймара перейти в ПСЖ"

Защитник ПСЖ Дани Алвес опроверг информацию, согласно которой он убеждал бразильского нападающего "Барселоны" Неймара перейти в парижский клуб.

"Это ложь. Мне не нужно никого ни в чём убеждать. И вообще, с Неймаром мы говорим обо всём, кроме футбола" - написал Алвес в своём твиттере.

Не пропустите: Трансфер Неймара в ПСЖ может быть закрыт уже в пятницу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов