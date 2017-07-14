Алвес: "Я объяснил Гвардиоле свой выбор"

Бразильский защитник Дани Алвес рассказал о том, как объяснил свое решение перейти в ПСЖ наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

Напомним, что "горожане" также интересовались бразильцем, но тот выбрал клуб из Франции.

"Я объяснил Гвардиоле свой выбор. После всего, через что мы вместе прошли, у нас с ним очень уважительные отношения. Благодаря этим отношениям люди обычно понимают и принимают выбор других. Но в данный момент я не знаю, понял ли он моё решение", - сказал он.

Гвардиола и Алвес знакомы по работе в каталонской "Барселоне".

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