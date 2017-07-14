Алвес: "Я объяснил Гвардиоле свой выбор"

Теги дани алвесхосеп гвардиолапсжманчестер сити

Алвес: "Я объяснил Гвардиоле свой выбор"Бразильский защитник Дани Алвес рассказал о том, как объяснил свое решение перейти в ПСЖ наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

Напомним, что "горожане" также интересовались бразильцем, но тот выбрал клуб из Франции.

"Я объяснил Гвардиоле свой выбор. После всего, через что мы вместе прошли, у нас с ним очень уважительные отношения. Благодаря этим отношениям люди обычно понимают и принимают выбор других. Но в данный момент я не знаю, понял ли он моё решение", - сказал он.

Гвардиола и Алвес знакомы по работе в каталонской "Барселоне". 

Читайте: Алвес: "В "Ювентусе" на меня смотрели с подозрением"  | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов