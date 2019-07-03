Алвес: "Я согласен с Месси насчет судейства в матче Бразилия - Аргентина"



Защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал слова нападающего Аргентины Лионеля Месси, раскритиковавшего судейство в матче 1/2 финала Кубка Америки, который завершился победой бразильцев со счетом 2:0.

"Тяжело быть лучшим футболистом в мире. Если бы Бразилия проиграла, то виновата была бы вся команда. Но в Аргентине винят только Месси. Я согласен с ним насчет судейства. Арбитр нервничал больше, чем футболисты", - приводит слова Алвеса Cuatro.

Напомним, в финале Бразилия сыграет с победителем матча Чили - Перу.

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