Алвес: "Я согласен с Месси насчет судейства в матче Бразилия - Аргентина"

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Алвес: "Я согласен с Месси насчет судейства в матче Бразилия - Аргентина"
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал слова нападающего Аргентины Лионеля Месси, раскритиковавшего судейство в матче 1/2 финала Кубка Америки, который завершился победой бразильцев со счетом 2:0.

"Тяжело быть лучшим футболистом в мире. Если бы Бразилия проиграла, то виновата была бы вся команда. Но в Аргентине винят только Месси. Я согласен с ним насчет судейства. Арбитр нервничал больше, чем футболисты", - приводит слова Алвеса Cuatro.

Напомним, в финале Бразилия сыграет с победителем матча Чили - Перу.

Не пропустите: Самый противоречивый матч: Аргентина давила, Бразилия отбивалась и забивала. Обсуждаем главный поединок Копа Америка 2019. | http://soccernews.ru
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