Алвес: "Я вытер руку о Роналду? Этот бред оставлю глупым людям"



Защитник ПСЖ Дани Алвес отрицает, что он вытер руки о нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

"В моей профессии не так болезненно вылететь из турнира, поскольку это часть моей повседневной жизни. Однако приходится видеть и читать такие глупые вещи. Я продолжу работать, как и раньше, а этот бред оставлю глупым людям", - написал Алвес в своем твиттере.

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