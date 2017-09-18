Алвес: "Я забрал мяч у Кавани, так как хотел пробить штрафной сам"



Защитник ПСЖ Дани Алвес рассказал, почему он помешал Эдинсону Кавани пробить штрафной в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0).

"Я забрал мяч у Кавани, так как хотел пробить штрафной сам. Ранее мне удалось забить несколько классных голов. Впрочем мне этого сделать не удалось, так как Неймар отобрал у меня мяч и пробил сам", - приводит слова Алвеса AS.

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