Алвеш дал прогноз о возможной карьере Роналду в "Ювентусе"



Бывший защитник "Зенита" Бруну Алвеш считает, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду добьется успеха в "Ювентусе".

"Уверен, что Роналду ждет успех в "Ювентусе". Нет такого чемпионата, в котором он бы не добился успеха. Он способен быть лучшим в любой стране и Италия не является исключением. Роналду - лицо Португалии во всем мире. Я 12 лет играл рядом с ним и знаю, как он мотивирует себя", - цитирует O Jogo Алвеша.

Ранее сообщалось, что 33-летний Роналду близок к переходу в "Ювентус".

Не пропустите: Роналду обратился за советом к Анчелотти. | http://soccernews.ru