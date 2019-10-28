Алюминиевого Дзюбу украли в Подмосковье

В подмосковном Подольске украли алюминиевую статую нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, похитительницами оказались две женщины, которые уже задержаны полицией. Ущерб оценивается в 27 тысяч рублей.

Статуя была установлена в 2018 году после чемпионата мира, на котором Дзюба ярко проявил себя.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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