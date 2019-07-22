Алжир - чемпион, Египет - главное разочарование, Магадаскар - трансформация из мультфильма в сказку! Главные итоги КАН 2019

Алжир во второй раз в истории выиграл Кубок Африканских Наций, Садио Мане и Мохамед Салах не снискали своим сборным титул, а Мадагаскар совершил фурор. Редакция Soccernews подводит краткие итоги КАН 2019.

Алжир – сильнейшая команда Африки, трофей заслуженный

Перед стартом турнира сборная Алжира не была главным фаворитом на победу – соперники имели больше звезд в составе. Ключом к успеху "лис пустыни" стала сбалансированная гибкая игра, поставленная тренером Джамелем Бельмади. Благодаря надежной обороне Алжир в 7 матчах Кубка Африканских Наций пропустил только 2 гола, а атака не зависела от одного звездного футболиста. Организованность, дополненная креативом, позволила "лисам пустыни" пройти тяжелую сетку плей-офф (Гвинея, Кот-д'Ивуар, Нигерия) и выиграть финал у Сенегала (на бумаге – сильнейшей команды Африки до начала турнира). Рияд Марез не был незаменимым элементом команды, но проявил свой класс в нужный момент, забив эффектный гол в компенсированное время в врота Нигерии. Лучший футболист турнира Исмаэль Беннасер взял значительную часть обязанностей на себя, а в финале выстрелил малоизвестный супербомбардир Багдад Бунеджа.

Кстати, Алжир дважды одолел Сенегал – команды встречались еще на групповом этапе, где подопечные Бельмади также минимально победили. Несмотря на плохую статистику в финале, они больше заслужили этот трофей. Сенегал выглядел не столь стабильно, прошел легких соперников и больше зависел от конкретных персонажей. В частности, от Садио Мане – вингер "Ливерпуля" выложился на полную, но этого было мало. Алжир продолжил тренд последних крупных турниров – побеждают прагматичные сборные, которые делают акцент на организацию игры и надежную оборону. Португалия на Евро-2016, Франция на ЧМ-2018, Бразилия на Копа Америка-2019, теперь Алжир на КАН-2019.

Главное разочарование - хозяева, "бог" и "фараон" не спас

Многие команды не оправдали ожиданий. Марокко с Зиешем, Хакими и другими звездами безупречно прошло групповой этап, но опозорились со скромным Бенином в 1/8 финала (снова их преследует невезение имени Чемпионата Мира 2018). Действующий чемпион Камерун с проблемами попал в плей-офф и вылетел там на первой же стадии – а Кларенс Зеедорф потерял должность главного тренера. Больше ждали от Кот-д'Ивуара, который не без везения выбил Мали и прекратил борьбу в четвертьфинале. Самым большим разочарованием стал Египет. "Фараоны" официально считались одним из фаворитов КАН-2019, однако не преодолели даже 1/8 финала. Египет вылетел от посредственной Южной Африки. И вполне заслуженно – сборная ЮАР выглядела не хуже. После этого три "сухих" победы в слабой группе с Угандой, ДК Конго и Зимбабве ничего не значили. Мохаммед Салах забил 2 гола, очень старался, но не принес Египту титул. Любимец местного населения даже не приблизил команду к золоту. Зато запомнился участием в скандале. Его партнер Амр Варда направил девушке фото своего полового органа, за что был исключен из сборной. Салах вмешался и вернул футболиста, лишний раз доказав, что он является главным персоной в Египте. Правда, не на этом турнире.

Мадагаскар: был мультфильмом – стал сказкой

Расширение Кубка африканских наций до 24 команд – противоречивое и нелогичное решение. Уровень турнира упал на групповом этапе, было много откровенно примитивных и неинтересных матчей (зато сборные по типу Танзании получили свой шанс). В плей-офф не вышли лишь очень слабые команды, которым ко всему еще и не хватило удачи. Приезд Намибии, Танзании, Бурунди был праздником и элементом гордости для их народов, но такие сборные негативно повлияли на средний уровень КАН. Правда, не все африканские футбольные карлики капитулировали – были и сенсации. ЮАР по игре выбила Египет, Бенин не проиграл Гане и Камеруну, а затем выстоял против Марокко. Больше всего симпатий собрал Мадагаскар. Малагасийцы, чьи фамилии трудно произнести (хотя, на самом деле, не все, после французской колонизации тренд на невыносимо длинные фамилии остался лишь в центральных районах острова, у побережья французские колонизаторы решили упрощать имена, чтобы не ломать себе язык, и эта практика прижилась со временем), опозорили всех скептиков, попав в четвертьфинал на дебютном Кубке Африки.

Первое место в группе, победа над Нигерией, проход ДР Конго – это подвиги для сборной Мадагаскара, которая занимает сто восьмой место в рейтинге ФИФА. По словам автора этой сказки главного тренера Паскаля Дюпюи, футбольного прогресса в стране не произойдет, поэтому ждать повторения такого успеха придется долго. Возможно, вы больше никогда не услышите о Андриаматсиноро или Номенджанахари, но на КАН 2019 они с партнерами стали настоящим открытием.

Игорь Малиенко | soccernews.ru