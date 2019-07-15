Алжир играет дисциплинировано и слаженно, в матче против Нигерии "лисы" стали фаворитом на победу в КАН: разбираем центральный полуфинал турнира

"Лисы пустыни" благодаря красивому штрафному удаур в исполнении Рияда Мареза переиграли Нигерию в полуфинале Кубка Африканских Наций (2:1). Команды не стали долго запрягать, начав зарабатывать штрафные и проводить быстрые атаки с первых минут. Уже на 7-ом обороте секундной стрелки "лисам" удалось создать момент: Белаили принял диагональ и прострелил на дальнюю штангу, голкипер Акпей пролетел мимо мяча, однако то же самое сделал и нападающий Бунеджа. На 11-й Алжир вновь обострял у ворот "суперорлов" – на этот раз Марез нанес неплохой удар с правого края штрафной, но его парировал Акпей. Беннасер пытался пробить с отскока, но данную попытку заблокировали защитники. Очень быстро стало заметно, что Алжир превосходит в продвижении мяча и агрессии, в то время как Нигерии удается создавать моменты только со стандартам или после ударов с дистанции. В частности, на 18-й минуте Авазием замкнул подачу с углового ударом головой над перекладиной, а на 20-й Муса пробил из-за пределов штрафной по центру – без проблем для Мболи. На 31-й со стандарта метров с 20-ти в створ выстрелил Чуквезе (голкипер поймал мяч), а лучший шанс отличиться нигерийцы потеряли на 38-й – это Игало завершил атаку ударом с самой линии штрафной. Мимо ворот.

Более продуманно "супероорлы" действовали в обороне, где удавалось держать значительную плотность, однако она страдала от индивидуальных ошибок. Так, на 29-минуте Бунеджа просто отобрал мяч у центрбэка Омеруо, вырвавшись один на один с голкипером, однако Акпей спас Нигерию. На 36-й все тот же Бунеджа снова вылетал на свидание, но на этот раз его успел догнать Коллинс – его длинная нога выбила сферу из-под нападающего, однако неожиданно перелетела через голкипера и лишь чудом не залетела в пустые ворота. Наконец, на 40-й минуте Алжир добился своего. Рияд Марез принял мяч на правом фланге, качнул Коллинса и прострелил, мяч срикошетил от ноги последнего и попал в корпус Тросту-Эконгу, а от него отскочил в пустые ворота – 1:0! С данным счетом на табло команды ушли отдыхать.

После перерыва алжирцы прогнозируемо стали действовать по счету, насытив центр поля и приготовившись парировать позиционные атаки Нигерии. Этот аспект является самым слабым в футболе "суперорлов", поэтому неудивительно, что до 68-й минуты ничего опасного у ворот Мболи им создать не удалось. Вообще! Впрочем и Алжир не спешил наказывать соперника за проблемы при продвижении мяча – можно вспомнить разве что штрафной на 62-й, когда "лисы пустыни" выиграли подбор и завершили эпизод неточным ударом Фегули с линии штрафной. На 69-й минуте нигерийцам невероятно повезло. Этебо в отчаянии решился на дальний выстрел на авось, однако получилось неудачно – от мяча сначала отвернулся Игало, а затем его полет заблокировал Манди. Впрочем, "суперорлы" заметили, что сфера попала в руку центральному защитнику, а тот еще и находился в собственной штрафной площадке. Повторы подтвердили этот факт и болельщикам, и арбитру, который назначил пенальти. Одион Игало на 73 минуте уверенно его реализовал - 1:1!

Гол нигерийцев несколько выбил игру с рельс. Футбол стал несколько хаотичным, что сказалось и на количестве, и на качестве моментов – у алжирцев до 85-й минуты была лишь неприятная подача со стандарта, а у их соперников можно вспомнить разве что несложный дальний удар Ивоби. На 86-й Оньекуру мог наказать "лис пустыни" за инертность, ворвавшись на правый край штрафной и пробив по воротам, – получилось слишком высоко. Фегули ответил своим ударом из пределов штрафной, но и ему не хватило точности. Арбитр добавил четыре минуты к основному времени, и Алжир использовал их по полной. На 90+3-й дальний удар Беннасера ​​шокировал трибуны, ведь мяч попал прямо в перекладину. А на 90+4-й к штрафной сборной Нигерии прорывался Марез, но его в последний момент успел остановить Авазием. Алжирцам удалось заработать стандарт на самой линии штрафной. Его, конечно, взялся выполнять Марез. Вингер "Манчестер Сити" попал в левый угол точно под штангу - 2:1! Алжир праздновал победу.

"Лисы" справедливо в финале

Если зайти на сайты с расширенной статистикой и посмотреть на сухие цифры, то можно удивиться победе Алжира. Команда Джамеля Бельмади не часто и не очень точно била по воротам, отстала по количеству ключевых передач, вышла вперед благодаря автоголу, а победила ударом со штрафного на последней секунде. Впрочем, для корректной оценки игры "лис пустыни" нужно смотреть на качество выполненной работы – а в этом плане у них было гигантское преимущество. Во-первых, следует отметить, что Алжир снова грамотно использовал наличие креативных полузащитников. Арабы держали инициативу и проводили свои позиционные атаки через проникающие передачи: только 4 из 16 передач Фегули в последнюю треть можно классифицировать как пас на ближнего – все остальные были длинными диагоналями или вертикалями в район штрафной. У разрушителя Гедиуры 6 из 9 пасов в эту зону были проникающими, в центрбека Бенламри - 10 из 11. Качественные открывания по флангам со стороны фулбеков и вингеров делали эти переводы эффективными, а готовность форварда Бунеджи цепляться за все мячи позволяла просто "пулять" их вперед . Позиция Беннасера ​​поближе к штрафной при этом связывала позиционные атаки и помогла удерживать контроль над зоной подбора.

Собственно, так алжирцы и создали свои лучшие моменты – они происходили или после передач с флангов, или после активной работы нападающего. Например, автогол Троста-Эконга пришел после перевода атаки алжирцев на правый край и прострела Рияда Мареза. Последний олицетворял еще одно преимущество "лис пустыни" – они качественнее работали в индивидуальных эпизодах. Во-первых, алжирцы не проигрывали в борьбе, что в матче против фактурных нигерийцев очень непросто. 56:47 по выигранным единоборствами, 14:14 по верховым дуэлям, 9:8 по подборам, 17:13 по отборам – Нигерия так и не смогла в полной мере реализовать свою физическую мощь. Во-вторых, подопечные Джамеля Бельмади качественнее работали при дриблинге – и тут важна не сама цифра, а место, в котором удалось пройти соперника. Алжирцы обыгрывали "суперорлов" в ключевых зонах.

В конце концов, стоит отметить и характер "лис пустыни". В первом тайме они смогли навязать Нигерии собственные условия игры, а когда и начала просыпаться – забили гол. Во втором тайме атакующая игра Алжира разладилась, но в обороне все работало как часы; Нигерия ничего не имела до своего отчасти случайного пенальти и мало что показала после него. На последних же минутах очень непростой финального отрезка поединка команда сумела собраться и вырвать победу – не без везения, но перед голом Беннасер пробил в перекладину. Арабы хотели – арабы добились своего. Таким образом, сборная Алжира доказала справедливость своих претензий на финал. Подопечные Джамеля Бельмади продемонстрировали качественную организацию позиционных атак через "растяжение" обороны соперника, проникающие передачи и использование сильных сторон своих лидеров – в частности, в техническом плане. "Лисы пустыни" лучше играли в собственный футбол, хотя и в борьбу не уступили. В конце концов, они проявили характер, а Фортуна только таких и любит. Сенегалу в финале не позавидуешь!

Нигерия была неплоха по ходу турнира, но и на пределе возможностей не играла

Еще на групповом этапе было заметно, что "суперорлы" трудно выглядят против хорошо организованных команд – в частности, Нигерию бил сенсационный Мадагаскар. Впрочем, определенный класс, характер и доля везения в конкретных матчах (3:2 с Камеруном) и при жребии (ЮАР в четвертьфинале) позволили протянуть до полуфинала, где по-настоящему сыгранный соперник взял свое по праву сильного. Нигерийцы проиграли Алжиру по всем пунктам. Подопечные Германа Рора ужасно атаковали, хотя чисто статистически они даже чаще били по воротам (8:11). Качество этих ударов было низким: из четырех выстрелов в створ только один проведенный из пределов штрафной (пенальти), а остальные три были выполнены с дальней дистанции – слабо и по центру, без проблем для Мболи. Еще два заблокировали алжирские защитники. Такие дальние дистанции более или менее точных ударов по воротам обнаружили несостоятельность нигерийцев открыть для себя достаточно широкий простор. Как следствие, все пять выстрелов из пределов штрафной оказались очень поспешными и неточными – и большинство из них прошли из крайних зон. Все это было вызвано слабой системой позиционного наступления. Заточены на контратаки физически мощные и быстрые нигерийцы собирались качественно отработать сзади и наказать соперника на встречных курсах, однако Алжир слишком хорошо владел мячом, контролируя все подборы.

Главной добродетелью нигерийцев на турнире называли умелые действия в обороне. В матче против "лис пустыни" это снова было заметно: команда вынесла 19 передач в штрафную, заблокировала 10 кроссов и 1 удар, не уступала по единоборствам и читала игру на уровне своего соперника – 7:7 по перехватам. План "суперорлов" заключался в максимально плотном расположении – в середине первого тайма и на протяжении большей части второго это действительно работало. Проблема заключалась в том, что после обороной не было контратакующей фазы, а сами защитники при этом добивали стройность построений индивидуальными ошибками. Чего только стоят два выхода Бунеджи лицом к лицу с голкипером за семь минут – впрочем, проигранные подборы и слабая игра в индивидуальных эпизодах также внесли весомый вклад в поражение "суперорлов". Автогол пришел после того, как Марез легко качнул Коллинса на фланге, а победный штрафной "лисов пустыни" стал следствием отсутствия контроля над вторым темпом атаки Алжира. Нигерия имела схожие с Алжиром условия для реализации своих лучших качеств. Арабы также старались играть поплотнее и также не были идеальными в отдельных эпизодах в обороне, часто сбиваясь на тактические фолы. "Суперорлам" не удалось создать реальных проблем сопернику, а единственный их гол стал следствием невероятного везения. Слабость позиционного наступления и заточенность на контратаки не могла долго спасать команду Германа Рора, хотя Фортуна тянула ее даже в полуфинале. Впрочем, она улыбается смелым, а более агрессивным и сыгранным оказался именно Алжир.

"Это вам не Манчестер", – сказал Марез и стал героем

Чисто статистически Рияд опять не был лидером "лис пустыни", но это тот случай, когда цифры врут. У капитана сборной Алжира всего один обыгрыш, два выстрела по воротам и ни единого ключевого паса – не густо, как для лучшего футболиста матча. Впрочем, именно его активные действия подарили арабам финал Кубка Африканских Наций. Марез сделал разницу на поле, обозначив индивидуальнуе преимущество над Нигерией. Вингер "Манчестер Сити" прекрасно двигался по полю, регулярно открываясь, и продвигал атаки вперед по правому флангу. Это привело к первому удару Алжира в матче и к автоголу нигерийцев – в обоих случаях им предшествовали открытие Мареза на краю атаки и его расшатывание опекуна. Кроме того, Рияд и сам неплохо выполнял функции диспетчера.

В конце концов, стоит отметить характер Мареза. Еще в четвертьфинале было заметно, что в самые сложные моменты матча Рияд берет инициативу на себя, но тогда отметиться голом ему помешала Фортуна. В поединке против Нигерии хавбек не изменил себе, включив индивидуальное мастерство на фоне критических моментов: перед результативным прострелом "суперорлы" начали перехватывать инициативу, а победному стандарту предшествовали смелые прорывы Мареза в штрафную – тогда спас Авазием. Впрочем, от магической левой ноги алжирского капитана голкипера нигерийцев в этот вечер ничто не могло спасти. Показательно, что на 90+5-й минуте у одного из алжирцев не было ни капли сомнения относительно того, кто будет выполнять последний штрафной. Команда делегировала право стать героем своей капитану – а тот не подвел.

Игорь Малиенко | soccernews.ru