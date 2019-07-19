Алжир обыграл Сенегал в финале Кубка Африки-2019
В финальном матче Кубка африканских наций-2019 сборная Алжира одолела Сенегал.
Сенегал - Алжир 0:1
Гол: Бунеджа, 2 - 0:1
Сенегал: Гомис, Гассама, Сане, Сабали, Куяте, Ндиайе (Диатта, 59), Севе (Дианье, 75), Сарр, Гуйе, Мане, Ньянг (Кейта Бальде, 85).
Алжир: Мболи, Зеффан, Бенсебайни, Манди, Бенламри, Махрез, Гедиура, Фегули (Тахрат, 85), Беннасер, Белаили (Браими, 84), Бунеджа (Слимани, 89).
Предупреждения: Бенсебайни (33), Белаили (54), Гуйе (79), Гассама (80), Манди (90), Гедиура (90).
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|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
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|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
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|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
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|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
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