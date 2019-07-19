Алжир обыграл Сенегал в финале Кубка Африки-2019

Теги алжирсенегал

Алжир обыграл Сенегал в финале Кубка Африки-2019

В финальном матче Кубка африканских наций-2019 сборная Алжира одолела Сенегал.

Сенегал - Алжир 0:1

Гол: Бунеджа, 2 - 0:1

Сенегал: Гомис, Гассама, Сане, Сабали, Куяте, Ндиайе (Диатта, 59), Севе (Дианье, 75), Сарр, Гуйе, Мане, Ньянг (Кейта Бальде, 85).

Алжир: Мболи, Зеффан, Бенсебайни, Манди, Бенламри, Махрез, Гедиура, Фегули (Тахрат, 85), Беннасер, Белаили (Браими, 84), Бунеджа (Слимани, 89).

Предупреждения: Бенсебайни (33), Белаили (54), Гуйе (79), Гассама (80), Манди (90), Гедиура (90).       

Читайте также: "Суперорлы" без приставки "супер" победили "орлов из Карфагена": разбираем матч за 3 место КАН между Нигерией и Тунисом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Федерация футбола Испании начала проверку трансфера Гризманна в "Барселону"

Федерация футбола Испании начала проверку трансфера Гризманна в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов