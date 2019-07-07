Алжир разгромил Гвинею и пробился в 1/4 финала Кубка Африки
В рамках 1/8 финала Кубка Африки сборная Алжира обыграла Гвинею.
Алжир - Гвинея 3:0
Голы: Белаили, 24 - 1:0, Махрез, 57 - 2:0, Уна, 82 - 3:0
Алжир: Мболи, Манди, Бенсебайни, Атталь, Бенламри, Махрез, Беннасер, Гедиура (Будауи, 82), Фегули, Бунеджа (Делор, 83), Белаили (Уна, 77).
Гвинея: Коне, Дюрестам, Сека, Силла, Фалетт, Сиссе (Бангура, 68), Диавара, Камара, Траоре, Канте (Койта, 56), Яттара (Камано, 79).
Предупреждения: Камара (6), Гедиура (14), Канте (54).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1