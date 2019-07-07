Алжир разгромил Гвинею и пробился в 1/4 финала Кубка Африки

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Алжир разгромил Гвинею и пробился в 1/4 финала Кубка Африки

В рамках 1/8 финала Кубка Африки сборная Алжира обыграла Гвинею.

Алжир - Гвинея 3:0

Голы: Белаили, 24 - 1:0, Махрез, 57 - 2:0, Уна, 82 - 3:0

Алжир: Мболи, Манди, Бенсебайни, Атталь, Бенламри, Махрез, Беннасер, Гедиура (Будауи, 82), Фегули, Бунеджа (Делор, 83), Белаили (Уна, 77).

Гвинея: Коне, Дюрестам, Сека, Силла, Фалетт, Сиссе (Бангура, 68), Диавара, Камара, Траоре, Канте (Койта, 56), Яттара (Камано, 79).

Предупреждения: Камара (6), Гедиура (14), Канте (54).   

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