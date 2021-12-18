Алжир стал победителем Кубка арабских наций

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Алжир стал победителем Кубка арабских наций

Фото: твиттер Кубка арабских наций/Автор неизвестен

В финальном матче Кубка арабских наций сборная Алжира обыграла команду Туниса со счетом 2:0 и стала победителем турнира.

Победу алжирцам принесли голы Амира Саюда и Ясина Браими в дополнительное время.

Тунис - Алжир - 0:2 (0:0)
Голы: Саюд, 99 - 0:1, Браими, 120+5 - 0:2

Тунис: Хассен, Драгер, Тальби, Ифа, Бен Хамида (Маалул, 101), Чаалали, Сасси (Бжур, 101), Слити (Бен Аларби, 110), Межбри (Бен Ромдан, 88), Мсакни, Джазири

Алжир: М'Боли, Четти, Бенламри, Беднар, Бенаяда (Тугай, 120+3), Бендебка (Жан-Тарат, 118), Мрезиге (Драуи, 91), Белаили, Браими, Мезиани (Саюд, 66), Бунеджа.

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