Алжир стал победителем Кубка арабских наций
Фото: твиттер Кубка арабских наций/Автор неизвестен
В финальном матче Кубка арабских наций сборная Алжира обыграла команду Туниса со счетом 2:0 и стала победителем турнира.
Победу алжирцам принесли голы Амира Саюда и Ясина Браими в дополнительное время.
Тунис - Алжир - 0:2 (0:0)
Голы: Саюд, 99 - 0:1, Браими, 120+5 - 0:2
Тунис: Хассен, Драгер, Тальби, Ифа, Бен Хамида (Маалул, 101), Чаалали, Сасси (Бжур, 101), Слити (Бен Аларби, 110), Межбри (Бен Ромдан, 88), Мсакни, Джазири
Алжир: М'Боли, Четти, Бенламри, Беднар, Бенаяда (Тугай, 120+3), Бендебка (Жан-Тарат, 118), Мрезиге (Драуи, 91), Белаили, Браими, Мезиани (Саюд, 66), Бунеджа.
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