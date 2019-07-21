Алжир впервые за 29 лет выиграл Кубок Африки, хотя ходит в фаворитах уже давно! Рецепт успеха - уникальное соединение кадров

"Если вам, журналисту, предложат работу в Катаре с зарплатой, что вдвое превышает вашу нинешнюю, вы сразу начнете собирать чемоданы". Очевидно, это было не первое интервью, в котором Багдад Бунеджа объяснял, почему сейчас играет за катарский клуб. Также можно понять и репортеров. Речь идет о лучшем бомбардире 2018 года. "Золотую бутсу" традиционно завоевал Лео Месси, но если бы представитель чемпионата Катара мог претендовать на этот трофей, Бунеджа был бы вне конкуренции. Чемпионат Катара! Вот где загвоздка. Поэтому и, во-первых, крутят носом, когда слышат о его бомбардирских достижениях, или, во-вторых, рассматривают вариант с его приглашением в более сильный чемпионат. Багдад Бунеджа забивал всегда! Что в родном Оране, где он играл за "Раед Шабаб Гарб", что впоследствии в городе Эль-Харраш в клубе USM, в Тунисе, где он выступал за "Этуаль дю Сахель". Что уж говорить о его катарском периоде. Сейчас цифры такие – 82 мяча в 59 матчах чемпионата. А еще азиатская Лига чемпионов, в которой он отличился 28 раз в 31 поединке. Поэтому на самом деле надо интересоваться, почему, несмотря на дебют еще в 2014-м, половину своих матчей за сборную Бунеджа сыграл только за последний год. Наверное, тренеры с подозрением относились к голеадору, в футбольном паспорте которого не было европейского "штампа". К счастью, нашелся человек, которого это не волновало.

Джамель Бельмади тренировал в Катаре и хорошо знал, чего ждать от Бунеджа на поле. "Эль-Духейл" Бельмади, кстати, был очень интересной командой. И хотя увидеть ее удавалось преимущественно в Лиге Чемпионов, каждый раз она производила приятное впечатление. Заслуги тренера познавались в сравнении – когда клуб возглавил Набиль Маалула, просто не на что было смотреть. Поэтому хотелось понаблюдать за новой работой Джамеля. Понять, насколько качественной она будет при других обстоятельствах. Бельмади родился во Франции, прошел тамошнюю футбольную школу, но в его сборной Алжира нет никакого наклона в сторону Европы. Пример Бунеджа не единственный. Прежде всего Бельмади конструирует команду. Ищет баланс, оптимальные игровые связи. Все это было в его "Эль-Духейле". И всем этим вознаграждает зрителей его нынешняя команда. В Бельмади время от времени появляется выражение искреннего удивления на лице, так как и он сам не ожидает, что будет выходить настолько гармонично. Но получается! Даже когда в третьем туре из-за ротации существенно изменился стартовый состав, на качество игры это не повлияло. Командный механизм функционировал безупречно. "Резервисты", особенно Адам Унас и Ислам Слимани, сыграли на высоком уровне. И дело не только в том, что все эти запасные являются "хорошими игроками" в понимании болельщиков.

Два года назад Алжир провалился на Кубке Африки. Тренировал команду опытный бельгиец Жорж Леекенс. Алжирцев называли фаворитами турнира, но они даже не вышли из группы. Во время прошедшего кубка кто-то из болельщиков написал в твиттере: "Вот мы должны были столько лет терпеть звезд из европейских клубов, а Бельайли в сборной не было". Правда, этот пафосный месседж мастерски выносит за скобки существенную деталь. С 2015-го до 2017 года Бельайли отбывал двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Когда же он вернулся на поле, Бельмади не сомневался, нужен ли ему хавбек тунисского "Эсперанса". Динамический, технический, способен мгновенно настроиться на переход от одной фазы игры в другую, Юсеф был идеальным исполнителем для тренера сборной. Пусть и в Европе этот уроженец Оран сыграл только один матч французского Кубка Лиги. На этом турнире Бельайли двигался с такой интенсивностью, что уже и не удивляло, как он на последних минутах матча мчится в оборону и опережает соперника, которому идет пас в свободную зону. Такие эпизоды откладывались в памяти не хуже его финтов, передач или забитых мячей. Хотя и гораздо больше эмоций вызвала его игра в атаке.

Багдад Бунеджа мог стать лучшим бомбардиром турнира. Отличился уже в стартовом матче. И потом имел хорошие возможности в каждом поединке. Даже когда вышел на замену против Танзании на 79-й минуте, мог отправить мяч в сетку едва ли не первым касанием. Тогда можно было не беспокоиться! А вот в плей-офф каждую неудачу Багдад переживал совсем иначе. Он вообще игрок довольно "вулканический". Клокочет, взрывается и уничтожает защиту соперника. Когда же все делает правильно (а именно так оно и было), но нет завершающего удара, то оказывается в классической ситуации форварда, который "слишком старается". И чем больше усилий, тем больше отчаяние. В то же время Бунеджа не выпадает из общего командного построения. Поэтому Бельмади и оставлял его в стартовом составе. Потому и партнерам он ассистировал умело, и защитников изнурял хорошо. Но самого игрока это не успокаивало. И когда он не забил пенальти в четвертьфинале с Кот-д'Ивуаром, и сидел на скамейке после замены и понимал, какой может быть цена той осечки, лучше было бы показывать крупный план Бунеджа до последнего удара серии одиннадцатиметровых. Подобную гамму переживаний стремится найти любой режиссер. Точный удар Бунеджа в финале идеально уложился в киношный сюжет его карьеры в сборной. Уже на второй минуте, после странного рикошета от ноги защитника. Так и должен был забить форвард, который так долго охотился на этот гол.

Браими на этом турнире был на поле 23 минуты. В квалификации стабильно выходил в основе, только что закончил очередной хороший сезон в составе "Порту" и, казалось, по статусу мог рассчитывать на другое количество игрового времени. Браими сидел на скамейке с каменным лицом? Дудки! Даже на трибунах трудно было найти кого-то, кто поддерживал бы команду так же страстно, как один из запасных игроков. Ясин подбадривал партнеров, постоянно что-то подсказывал. Поведение Браими демонстрировало еще одну характерную черту этой команды – единство. Каждый чувствовал себя частью коллектива, сколько бы минут не провел на поле. Поэтому после травмы Юсефа Атала позицию правого защитника уверенно занял Мехди Зеффан. Он был готов и психологически, и тактически. Бельмади вообще очень тщательно поработал над схемой игры и функциями исполнителей. В некоторых случаях адаптировался к позиции, которую игрок занимал в клубе (Бенсебаини на левом фланге обороны). Иногда сам немного корректировал расположения футболиста. Фегули, который привык больше работать на фланге, действовал ближе к центру и сыграл очень сильно. Еще одна тренерская находка – появление Джамеля Бенламри в центре обороны. Третий игрок "не из того" чемпионата. Бенламри выступает за аравийский "Аль-Шабаб". К Кубку Африки у него было два матча за сборную. Бельмади это не остановило. Тот выходил в каждом поединке и немало сделал для того, чтобы защита команды стал лучшей на турнире.

Другое достижение наставника сборной Алжира – в составе победителя Кубка Африки не так легко назвать безусловно лучшего игрока. Марез сыграл на хорошем уровне, но не было ощущения, что команда зависит от него. В четвертьфинале, когда впереди было дополнительное время, Бельмади спокойно заменил именно Рияда. Он, конечно, оставил несколько жемчужин-воспоминаний. Чего стоит хотя бы победный мяч в полуфинале. Тем не менее Марез был в команде, в которой почти каждый провел весь турнир стабильно и качественно. Чтобы понять всю сложность выбора "лучшего", можно вспомнить, что еще после завершения полуфинала на французском канале BeIN обсуждали, можно ли назвать лучшим игроком всего чемпионата Исмаэля Беннасера (он в конце концов и получил эту награду от КАФ).

При подготовке статьи были использованы материалы иностранных источников

Игорь Малиенко | soccernews.ru