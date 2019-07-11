Алжир выбил Кот-д’Ивуар из 1/4 финала Кубка Африки

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Алжир выбил Кот-д’Ивуар из 1/4 финала Кубка Африки

В рамках четвертьфинала Кубка Африки сборная Алжира в серии пенальти одолела Кот-д’Ивуар.

Кот-д`Ивуар - Алжир 1:1, по пенальти - 3:4

Голы: Фегули, 20 - 0:1, Коджиа, 62 - 1:1

Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Багайоко, Траоре, Кулибали, Канон (Комара, 54), Диэ, Кессиэ, Заа (Корне, 94), Сангаре (Гбамен, 78), Градель, Коджиа (Бони, 96).

Алжир: Мболи, Бенсебайни, Атталь (Зеффан, 30), Бенламри, Манди, Беннасер, Фегули (Делор, 120), Гедиура, Марез (Уна, 86), Бунеджа (Слимани, 78), Белаили.

Предупреждения: Заа (29), Бенсебайни (29), Беннасер (39), Багайоко (43), Гбоуо (46), Кессиэ (88), Комара (120).  

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кулибали,Багайоко.lol

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