Алжир выбил Кот-д’Ивуар из 1/4 финала Кубка Африки
В рамках четвертьфинала Кубка Африки сборная Алжира в серии пенальти одолела Кот-д’Ивуар.
Кот-д`Ивуар - Алжир 1:1, по пенальти - 3:4
Голы: Фегули, 20 - 0:1, Коджиа, 62 - 1:1
Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Багайоко, Траоре, Кулибали, Канон (Комара, 54), Диэ, Кессиэ, Заа (Корне, 94), Сангаре (Гбамен, 78), Градель, Коджиа (Бони, 96).
Алжир: Мболи, Бенсебайни, Атталь (Зеффан, 30), Бенламри, Манди, Беннасер, Фегули (Делор, 120), Гедиура, Марез (Уна, 86), Бунеджа (Слимани, 78), Белаили.
Предупреждения: Заа (29), Бенсебайни (29), Беннасер (39), Багайоко (43), Гбоуо (46), Кессиэ (88), Комара (120).
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