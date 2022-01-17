Алжирец Яхья получил важную должность в "Спартаке"

Техническим директором Академии московского "Спартака" имени Федора Черенкова назначен алжирец Антар Яхья, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

39-летний Яхья ранее работал в должности спортивного директора французского "Орлеана".

В бытность футболистом Яхья выступал за "Интер", "Бастию", "Ниццу", "Бохум", "Аль-Наср", "Кайзерслаутерн", "Эсперанс", "Анжи" и "Орлеан". За сборную Алжира сыграл 52 матча и забил семь мячей.

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