Алжирский форвард установил мировой футбольный рекорд

Теги аль-саддбагдад бунеджах

Алжирский форвард установил мировой футбольный рекорд

Форвард "Аль-Садда" Багдад Бунеджах установил мировой футбольный рекорд.

26-летний алжирец в первых двух турах чемпионата Катара забил 10 мячей.

Это рекордный показатель по числу голов на старте сезона для всех высших лиг мира.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аль-Райян 26 62
2 Аль-Джайш 26 48
3 Аль-Садд 26 47
4 Аль-Шорта 26 44
5 Умм Салал 26 41
6 Аль-Ахли 26 37
7 Аль-Сайлия 26 36
8 Аль-Араби 26 35
9 Аль-Гарафа 26 34
10 Аль-Хор 26 33
11 Аль-Вакрах 26 30
12 Аль-Харитийат 26 27
13 Катар СК 26 27
14 Месаймеер 26 6
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