Алжирский форвард установил мировой футбольный рекорд

Форвард "Аль-Садда" Багдад Бунеджах установил мировой футбольный рекорд.

26-летний алжирец в первых двух турах чемпионата Катара забил 10 мячей.

Это рекордный показатель по числу голов на старте сезона для всех высших лиг мира.

Не пропустите: Это'о продолжит карьеру в Катаре. | http://soccernews.ru