Алжирский хавбек отказался переходить в "Зенит"

Полузащитник французского "Бордо" Адам Унас отклонил предложение питерского "Зенита", информирует Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 20-летний хавбек предпочитает России переход в один из клубов итальянской Серии А, где им интересуются "Рома" и "Наполи".

В завершившемся сезоне Унас забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах за "Бордо".

Напомним, стало известно, во сколько "Зениту" обойдутся Манолас и Паредес. | soccernews.ru