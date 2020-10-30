Алжирского футболиста приговорили к 18 месяцам тюрьмы условно за публичную мастурбацию

Суд вынес решение по делу полузащитника "Анжера" Фарида Эль-Мелали, сообщает Get French Football News.

Напомним, что футболист обвинялся в сексуальном эксгибиционизме - весной этого года он раздевался и мастурбировал на глазах потерпевших женщин.

23-летний алжирец признал свою вину по трём эпизодам правонарушения.

Эль-Мелали приговорили к 18 месяцам тюрьмы условно, оштрафовали на 2000 евро, а также обязали посетить психиатра.

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