Аманда Фокс - порноактриса, которая решила спасти от банкротства "Виченцу"
В настоящее время дела у итальянской "Виченцы" идут хуже некуда - мало того, что команда борется за выживание в группе "В" Серии С, так еще и у клуба возникли серьезные проблемы с финансами, что уже грозит ему банкротством.
Одним из последних шансов "красно-белых" на то, чтобы избежать прекращения своего существования, стала польская порноактриса Аманда Фокс, которая пообещала пожертвовать им выручку в размере 10% с продаж ее последнего календаря.
Ну что, поможем полячке спасти ее любимый клуб?
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|О
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|АК Ренате
|2
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|2
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|3
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|Группа C
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|2
|3
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|Virtus Francavilla
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