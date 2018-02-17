Аманда Фокс - порноактриса, которая решила спасти от банкротства "Виченцу"

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Аманда Фокс - порноактриса, которая решила спасти от банкротства "Виченцу"В настоящее время дела у итальянской "Виченцы" идут хуже некуда - мало того, что команда борется за выживание в группе "В" Серии С, так еще и у клуба возникли серьезные проблемы с финансами, что уже грозит ему банкротством.

Одним из последних шансов "красно-белых" на то, чтобы избежать прекращения своего существования, стала польская порноактриса Аманда Фокс, которая пообещала пожертвовать им выручку в размере 10% с продаж ее последнего календаря.

Ну что, поможем полячке спасти ее любимый клуб?

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