Амарал стал игроком "Бенфики"

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Амарал стал игроком "Бенфики"

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Витории Сетубал" Жоау Амарала.

Сумма трансфера пока не разглашается. 26-летний футболист заключил с лиссабонским клубом контракт до 2021 года.

Амарал выступал за "Виторию Сетубал" с 2016 года, сыграл 76 матчей и забил 14 голов. 

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