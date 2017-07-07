Амат и Гуардадо перешли в "Бетис"

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Амат и Гуардадо перешли в "Бетис"

"Бетис" пополнился испанским защитником "Суонси" Жорди Аматом и мексиканским полузащитником ПСВ Андресом Гуардадо, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера мексиканца составила два миллиона евро. Что касается Амата, то он арендован до лета 2018 года.

25-летний Амат выступает за "Суонси" с 2013 года и провел за клуб 69 матчей. Ранее играл за "Эспаньол" и "Райо Вальекано". Сыграл 15 матчей за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

30-летний Гуардадо выступал за ПСВ с 2014 года, провел за клуб 98 матчей, забил 4 гола и отдал 19 результативных передач. Ранее играл за "Атлас", "Депортиво", "Валенсию" и "Байер". За сборную Мексики сыграл 139 матчей и забил 24 гола. Двукратный чемпион Голландии, двукратный обладатель Суперкубка Голландии, двукратный обладатель Золотого Кубка КОНКАКАФ. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро. 

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