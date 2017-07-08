Амави близок к переходу в "Севилью"

Французский защитник "Астон Виллы" Жордан Амави перейдет в "Севилью", сообщает официальный твиттер клуба.

Испанский клуб согласовал переход футболиста. Для завершения трансфера французу осталось пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, то Амави подпишет с андалусийцами контракт до лета 2022 года. Сумма трансфера не разглашается.

23-летний Амави выступает за "Астон Виллу" с 2015 года, провел за клуб 48 матчей и отдал 4 голевых передачи.

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