Амави может продолжить карьеру в "Марселе"

Защитник "Астон Виллы" Жордан Амави стал трансферной целью "Марселя", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, провансальцы хотят арендовать 23-летнего футболиста с правом последующего выкупа за 10 миллионов евро.

Стоит отметить, что в услугах Амави также заинтересована итальянская "Фиорентина".

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