Защитник "Марселя" Жордан Амави получил вызов в сборную Франции, сообщает официальный сайт Французской федерации футбола.

В заявке "трёхцветных" 23-летний футболист заменил получившего травму колена фулбека ПСЖ Лайвина Курзава.

Напомним, что сборной Франции предстоят два матча квалификации ЧМ-2018 - против Болгарии и Беларуси.

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