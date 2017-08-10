Амави стал игроком "Марселя"

"Марсель" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Астон Виллы" Жордана Амави.

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. Условия контракта между 23-летним футболистом и провансальцами не разглашаются.

Амави выступал за "Астон Виллу" с 2015 года, сыграл 48 матчей и сделал 4 результативных передачи.

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