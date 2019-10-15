Amazon планирует снять документальный фильм про Фернандо Торреса

Теги атлетико мадридиспанияфернандо торрес

Amazon планирует снять документальный фильм про Фернандо Торреса

Компания Amazon хочет снять документальный фильм о бывшем форварде "Атлетико" и сборной Испании Фернандо Торресе. Об этом сообщает AS.

По данным источника, созданием фильма займется Amazon совместно с A3M и Líbero. Это будет полнометражная лента. В съемках примут участие бывшие партнеры Торреса по сборной Испании Андрес Иньеста, экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард и тренеры Жозе Моуринью, Рафаэль Бенитес и Диего Симеоне.

В фильме будет рассказано о том, как Торрес начинал футбольную карьеру, как дебютировал за "Атлетико", а также период, когда футболист решил завершить карьеру.

Пока неизвестно, когда точно выйдет фильм, он будет доступен эксклюзивно на платформе Amazon Prime Video.

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