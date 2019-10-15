Amazon планирует снять документальный фильм про Фернандо Торреса
Компания Amazon хочет снять документальный фильм о бывшем форварде "Атлетико" и сборной Испании Фернандо Торресе. Об этом сообщает AS.
По данным источника, созданием фильма займется Amazon совместно с A3M и Líbero. Это будет полнометражная лента. В съемках примут участие бывшие партнеры Торреса по сборной Испании Андрес Иньеста, экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард и тренеры Жозе Моуринью, Рафаэль Бенитес и Диего Симеоне.
В фильме будет рассказано о том, как Торрес начинал футбольную карьеру, как дебютировал за "Атлетико", а также период, когда футболист решил завершить карьеру.
Пока неизвестно, когда точно выйдет фильм, он будет доступен эксклюзивно на платформе Amazon Prime Video.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
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|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
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|Реал Сосьедад
|8
|13
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|Севилья
|7
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|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
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|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2