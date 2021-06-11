Amazon приобрел права на показ чемпионата Франции
Фото: инстаграм Лиги 1/Автор неизвестен
Как сообщает Get French Football News, холдинг Amazon приобрел бо́льшую часть прав на трансляции матчей чемпионата Франции.
По информации источника, американская компания будет показывать 80 процентов игр – по восемь в каждом туре – Лиги 1 и Лиги 2 с 2021 по 2024 год.
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP), которая руководит двумя ведущими футбольными дивизионами, приняла предложение, которое оценивается в 300 миллионов евро в год.
Права на два топ-матча тура Лиги 1 должен был получить Canal Plus, а на два матча Лиги 2 – BeIN Sports. В общей сложности LFP, по условиям всех сделок, планировала получать 663 млн евро в год.
Canal Plus и BeIN Sports хотели самостоятельно показывать французское первенство и предлагали суммарно 595 миллионов евро в год плюс 78 миллионов в качестве ежегодных бонусов. LFP это предложение отклонила и заключила договор с Amazon.
Новые условия уже не устроили Canal Plus, который вышел из сделки. Поэтому на данный момент ТВ-права на два матча каждого тура Лиги 1 остаются вакантными.
Однако в LFP считают, что у Canal Plus нет юридических оснований отказаться от сотрудничества.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|Марсель
|28
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13