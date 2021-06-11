Amazon приобрел права на показ чемпионата Франции

Теги лига 1

Amazon приобрел права на показ чемпионата ФранцииФото: инстаграм Лиги 1/Автор неизвестен

Как сообщает Get French Football News, холдинг Amazon приобрел бо́льшую часть прав на трансляции матчей чемпионата Франции.

По информации источника, американская компания будет показывать 80 процентов игр – по восемь в каждом туре – Лиги 1 и Лиги 2 с 2021 по 2024 год.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP), которая руководит двумя ведущими футбольными дивизионами, приняла предложение, которое оценивается в 300 миллионов евро в год.

Права на два топ-матча тура Лиги 1 должен был получить Canal Plus, а на два матча Лиги 2 – BeIN Sports. В общей сложности LFP, по условиям всех сделок, планировала получать 663 млн евро в год.

Canal Plus и BeIN Sports хотели самостоятельно показывать французское первенство и предлагали суммарно 595 миллионов евро в год плюс 78 миллионов в качестве ежегодных бонусов. LFP это предложение отклонила и заключила договор с Amazon.

Новые условия уже не устроили Canal Plus, который вышел из сделки. Поэтому на данный момент ТВ-права на два матча каждого тура Лиги 1 остаются вакантными.

Однако в LFP считают, что у Canal Plus нет юридических оснований отказаться от сотрудничества.

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