Amazon снимет сериал про Погба

Теги поль погбаманчестер юнайтед

Amazon снимет сериал про ПогбаФото: Твиттер @paulpogba 
Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба достиг соглашения с компанией Amazon Prime.

Поводом для переговоров стало желание сервиса снять документальный многосерийный фильм о жизни полузащитника. Премьера намечена на 2022 год.

Создатели фильма планируют показать жизнь француза как на футбольном поле, так и за его пределами.

Джорджия Браун, которая заведует оригинальными европейскими проектами Amazon Studios, сообщила, что компания "воодушевлена сотрудничеством с Погба – одним из наиболее заметных талантов своего времени, чье влияние распространяется далеко за границы игрового поля".

Читать также: "Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба | http://soccernews.ru
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