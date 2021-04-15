Amazon снимет сериал про Погба

Фото: Твиттер @paulpogba

Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба достиг соглашения с компанией Amazon Prime.

Поводом для переговоров стало желание сервиса снять документальный многосерийный фильм о жизни полузащитника. Премьера намечена на 2022 год.

Создатели фильма планируют показать жизнь француза как на футбольном поле, так и за его пределами.

Джорджия Браун, которая заведует оригинальными европейскими проектами Amazon Studios, сообщила, что компания "воодушевлена сотрудничеством с Погба – одним из наиболее заметных талантов своего времени, чье влияние распространяется далеко за границы игрового поля".