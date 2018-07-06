Амелия признался в симпатии к "Спартаку"

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Амелия признался в симпатии к "Спартаку"Бывший голкипер сборной Италии Марко Амелия признался в симпатии к "Спартаку".

"Не буду скрывать. Мне жаль, что не удалось попробовать свои силы в "Спартаке". Могу признаться совершенно откровенно, что через пять минут знакомства с Черчесовым я был готов играть за красно-белых. "Спартак" -замечательный клуб, для меня это мог быть отличный опыт.

Почему не состоялся трансфер 11 лет назад? Тогдашний президент "Ливорно" переиграл все договорённости в последний момент. При этом у меня на руках уже был подписанный договор со "Спартаком", - сказал он.

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