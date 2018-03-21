Амелия: "Стоимость Алиссона составляет 120 миллионов евро"

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Амелия: "Стоимость Алиссона составляет 120 миллионов евро"
Бывший голкипер сборной Италии Марко Амелия оценил стоимость вратаря "Ромы" Алиссона.

"Топ-клуб должен иметь в своем составе игроков такого уровня. Я уже три года знаю Алиссона и надеюсь, что он останется в "Роме" надолго и станет в его составе лучшим вратарем мира. "Роме" нужно опасаться интереса "Реала", который может заплатить за него крупную сумму. Но я думаю, что его стоимость составляет 120 миллионов евро. Он стоит как нападающий", - приводит слова Амелии Tribalfootball.

Ранее сообщалось, что 25-летним Алиссоном интересуются "Реал", ПСЖ и "Ливерпуль".

Не пропустите: Агент: "Трансферная стоимость Алиссона зависит от "Ромы" и цен на рынке". | http://soccernews.ru

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