"Амьен", "Дижон", "Кан", "Монпелье" и "Труа" побеждают в 14-м туре Лиги 1

Завершились ещё пять матчей 14-го тура французской Лиги 1, краткий обзор которых мы представляем Вашему вниманию.

"Метц" – "Амьен" - 0:2

Голы: Конате, 29 - 0:1, Зунгу, 65 - 0:2.

"Метц": Дидийон, Ньяхате, Ассу-Экотто, Ривьере, Доссеви (Молле, 82), Филиппс, Кафу, Коад, Нгетте, Ньян (Ривьер, 63), Ру.

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Аденон, Эль-Хаджам, Дибасси, Зунгу, Монкондюи (Ильш, 83), Манзала (Корнетт, 74), Бурго (Гакпе, 63), Какута, Конате.



"Дижон" – "Тулуза" - 3:1

Голы: Квон Чхан Хун, 42 - 1:0, Шека, 57 - 2:0, Саид, 64 - 3:0, Делор, 71 - 3:1.

"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Шафик (Розье, 75), Джилободжи, Амальфитано (Бальмон, 86), Шека, Саммаритано (Абед, 80), Квон Чхан Хун, Саид, Тавареш.

"Тулуза": Лафон, Жюльен, Амьен Аду, Яго, Диоп, Блен, Каюзак (Буагар, 60), Градель, Саного (Бодижер, 60), Тойвонен (Делор, 59), Жан.



"Кан" – "Бордо" - 1:0

Гол: Сантини, 23 - 1:0.

"Кан": Веркутр, Гильбер, Джику, Мбенге, Женевуа, Фере, Бесса (Нкололо, 38), Аит-Беннассер (Диоманде, 86), Роделен, Сантини, Куаку (Санко, 74).

"Бордо": Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали, Отавио (Плашил, 75), Санкаре (Менди, 46), Тулалан, Малком, Лерагер, Камано (Жонатан Кафу, 73), де Превиль.



"Монпелье" – "Лилль" - 3:0

Голы: Руссийон, 4 - 1:0, Сьо, 26 - 2:0, Нинга, 31 - 3:0.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Педру Мендеш, Руссийон (Коцца, 70), Мукиеле, Ласн (Пирис, 75), Скири, Сессеньон, Агиляр, Нинга (Мбенза, 63), Сьо.

"Лилль": Меньян, Сумаоро, Алонсо, Малькюи, Иэ, Эль-Гази (Биссума, 9), Амаду, Пепе, Тиаго Майя, Луис Араужо (Понсе, 57), Бензия (Балули, 77).



"Труа" – "Анжер" - 3:0

Голы: Кауи, 12 - 1:0, Хен Чжун Сук, 45 - 2:0, Тома, 84 (автогол) - 3:0.

"Труа": Самасса, Жиродон, Траоре, Деплан, Эрей, Кауи, Дингоме (Беллюгу, 69), Дарбьон, Азамум, Грансир (Ниве, 69), Хен Чжун Сук (Бен-Саада, 85).

"Анжер": Мишель, Павлович, Манко, Бамба, Тома, Кулибали (Фюльжени, 46), Сантамария, Мангани, Кеткеофомфон (Суну, 46), Токо-Экамби, Кривелли (Гийом, 74).

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