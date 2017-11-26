"Амьен", "Дижон", "Кан", "Монпелье" и "Труа" побеждают в 14-м туре Лиги 1

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"Амьен", "Дижон", "Кан", "Монпелье" и "Труа" побеждают в 14-м туре Лиги 1

Завершились ещё пять матчей 14-го тура французской Лиги 1, краткий обзор которых мы представляем Вашему вниманию.

"Метц" – "Амьен" - 0:2

Голы: Конате, 29 - 0:1, Зунгу, 65 - 0:2.

"Метц": Дидийон, Ньяхате, Ассу-Экотто, Ривьере, Доссеви (Молле, 82), Филиппс, Кафу, Коад, Нгетте, Ньян (Ривьер, 63), Ру.

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Аденон, Эль-Хаджам, Дибасси, Зунгу, Монкондюи (Ильш, 83), Манзала (Корнетт, 74), Бурго (Гакпе, 63), Какута, Конате.
 

"Дижон" – "Тулуза" - 3:1

Голы: Квон Чхан Хун, 42 - 1:0, Шека, 57 - 2:0, Саид, 64 - 3:0, Делор, 71 - 3:1.

"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Шафик (Розье, 75), Джилободжи, Амальфитано (Бальмон, 86), Шека, Саммаритано (Абед, 80), Квон Чхан Хун, Саид, Тавареш.

"Тулуза": Лафон, Жюльен, Амьен Аду, Яго, Диоп, Блен, Каюзак (Буагар, 60), Градель, Саного (Бодижер, 60), Тойвонен (Делор, 59), Жан.
 

"Кан" – "Бордо" - 1:0

Гол: Сантини, 23 - 1:0.

"Кан": Веркутр, Гильбер, Джику, Мбенге, Женевуа, Фере, Бесса (Нкололо, 38), Аит-Беннассер (Диоманде, 86), Роделен, Сантини, Куаку (Санко, 74).

"Бордо": Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали, Отавио (Плашил, 75), Санкаре (Менди, 46), Тулалан, Малком, Лерагер, Камано (Жонатан Кафу, 73), де Превиль.
 

"Монпелье" – "Лилль" - 3:0

Голы: Руссийон, 4 - 1:0, Сьо, 26 - 2:0, Нинга, 31 - 3:0.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Педру Мендеш, Руссийон (Коцца, 70), Мукиеле, Ласн (Пирис, 75), Скири, Сессеньон, Агиляр, Нинга (Мбенза, 63), Сьо.

"Лилль": Меньян, Сумаоро, Алонсо, Малькюи, Иэ, Эль-Гази (Биссума, 9), Амаду, Пепе, Тиаго Майя, Луис Араужо (Понсе, 57), Бензия (Балули, 77).
 

"Труа" – "Анжер" - 3:0

Голы: Кауи, 12 - 1:0, Хен Чжун Сук, 45 - 2:0, Тома, 84 (автогол) - 3:0.

"Труа": Самасса, Жиродон, Траоре, Деплан, Эрей, Кауи, Дингоме (Беллюгу, 69), Дарбьон, Азамум, Грансир (Ниве, 69), Хен Чжун Сук (Бен-Саада, 85).

"Анжер": Мишель, Павлович, Манко, Бамба, Тома, Кулибали (Фюльжени, 46), Сантамария, Мангани, Кеткеофомфон (Суну, 46), Токо-Экамби, Кривелли (Гийом, 74).

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2 Монако 13 29
3 Лион 13 26
4 Марсель 13 25
5 Нант 14 23
6 ФК Кан 14 22
7 Монпелье 14 20
8 Сент-Этьен 14 19
9 Ренн 14 18
10 Амьен 14 18
11 Труа 14 18
12 Дижон 14 18
13 Бордо 14 17
14 Тулуза 14 16
15 Генгам 13 15
16 Ницца 13 14
17 Анжер 14 14
18 Страсбур 14 14
19 Лилль 14 12
20 Метц 14 4
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