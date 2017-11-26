"Амьен", "Дижон", "Кан", "Монпелье" и "Труа" побеждают в 14-м туре Лиги 1
Завершились ещё пять матчей 14-го тура французской Лиги 1, краткий обзор которых мы представляем Вашему вниманию.
"Метц" – "Амьен" - 0:2
Голы: Конате, 29 - 0:1, Зунгу, 65 - 0:2.
"Метц": Дидийон, Ньяхате, Ассу-Экотто, Ривьере, Доссеви (Молле, 82), Филиппс, Кафу, Коад, Нгетте, Ньян (Ривьер, 63), Ру.
"Амьен": Гюртнер, Гуано, Аденон, Эль-Хаджам, Дибасси, Зунгу, Монкондюи (Ильш, 83), Манзала (Корнетт, 74), Бурго (Гакпе, 63), Какута, Конате.
"Дижон" – "Тулуза" - 3:1
Голы: Квон Чхан Хун, 42 - 1:0, Шека, 57 - 2:0, Саид, 64 - 3:0, Делор, 71 - 3:1.
"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Шафик (Розье, 75), Джилободжи, Амальфитано (Бальмон, 86), Шека, Саммаритано (Абед, 80), Квон Чхан Хун, Саид, Тавареш.
"Тулуза": Лафон, Жюльен, Амьен Аду, Яго, Диоп, Блен, Каюзак (Буагар, 60), Градель, Саного (Бодижер, 60), Тойвонен (Делор, 59), Жан.
"Кан" – "Бордо" - 1:0
Гол: Сантини, 23 - 1:0.
"Кан": Веркутр, Гильбер, Джику, Мбенге, Женевуа, Фере, Бесса (Нкололо, 38), Аит-Беннассер (Диоманде, 86), Роделен, Сантини, Куаку (Санко, 74).
"Бордо": Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали, Отавио (Плашил, 75), Санкаре (Менди, 46), Тулалан, Малком, Лерагер, Камано (Жонатан Кафу, 73), де Превиль.
"Монпелье" – "Лилль" - 3:0
Голы: Руссийон, 4 - 1:0, Сьо, 26 - 2:0, Нинга, 31 - 3:0.
"Монпелье": Лекомт, Илтон, Педру Мендеш, Руссийон (Коцца, 70), Мукиеле, Ласн (Пирис, 75), Скири, Сессеньон, Агиляр, Нинга (Мбенза, 63), Сьо.
"Лилль": Меньян, Сумаоро, Алонсо, Малькюи, Иэ, Эль-Гази (Биссума, 9), Амаду, Пепе, Тиаго Майя, Луис Араужо (Понсе, 57), Бензия (Балули, 77).
"Труа" – "Анжер" - 3:0
Голы: Кауи, 12 - 1:0, Хен Чжун Сук, 45 - 2:0, Тома, 84 (автогол) - 3:0.
"Труа": Самасса, Жиродон, Траоре, Деплан, Эрей, Кауи, Дингоме (Беллюгу, 69), Дарбьон, Азамум, Грансир (Ниве, 69), Хен Чжун Сук (Бен-Саада, 85).
"Анжер": Мишель, Павлович, Манко, Бамба, Тома, Кулибали (Фюльжени, 46), Сантамария, Мангани, Кеткеофомфон (Суну, 46), Токо-Экамби, Кривелли (Гийом, 74).
Не пропустите: "Нант" в меньшинстве уступил "Ренну". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-5 тренеров в истории Лиги Чемпионов
-
Битва за четвертое место: "Арсенал" в гостях у неуступчивого "Бернли"
-
Схватка непобежденных лидеров: "Валенсия" принимает "Барселону" на "Месталье"
-
Не увязнуть в болоте: ЦСКА попытается обыграть "Рубин"
-
Дебют Массимо Оддо: "Удинезе" пройдет тест лидером Серии А "Наполи"
Лента новостей
-
Озил готов начать переговоры с "Барселоной"
-
Зидан: "Зимой никто не покинет "Реал", но все может случиться в плане прибытия новых игроков"
-
"Атлетико" нацелился на хавбека ПСЖ
-
Бонуччи зимой может перебраться в Ла Лигу
-
Месси заговорил о завершении своей карьеры
-
Тиаго Силва: "Никогда не играл в такой сильной команде"
-
Слуцкий: "Это самая разочаровывающая игра в моей жизни"
-
Роналду провел переговоры о своем уходе из "Реала"
-
Спортивный директор "Интера": "Икарди хочет остаться в клубе"
-
Мертенс: "Если бы я знал, что Неймар собирается уйти из "Барселоны"..."
-
Родченков готов предоставить доказательства использования допинга игроками сборной России
-
Зимой Перес планирует потратить 100 миллионов евро на трех игроков
-
Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ
-
Побороться за Обамеянга готовы три европейских топ-клуба
-
Бентеке отклонил предложения из России и Китая
-
Топ-5 тренеров в истории Лиги Чемпионов
-
Битва за четвертое место: "Арсенал" в гостях у неуступчивого "Бернли"
-
Схватка непобежденных лидеров: "Валенсия" принимает "Барселону" на "Месталье"
-
Не увязнуть в болоте: ЦСКА попытается обыграть "Рубин"
-
Дебют Массимо Оддо: "Удинезе" пройдет тест лидером Серии А "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|35
|2
|Монако
|13
|29
|3
|Лион
|13
|26
|4
|Марсель
|13
|25
|5
|Нант
|14
|23
|6
|ФК Кан
|14
|22
|7
|Монпелье
|14
|20
|8
|Сент-Этьен
|14
|19
|9
|Ренн
|14
|18
|10
|Амьен
|14
|18
|11
|Труа
|14
|18
|12
|Дижон
|14
|18
|13
|Бордо
|14
|17
|14
|Тулуза
|14
|16
|15
|Генгам
|13
|15
|16
|Ницца
|13
|14
|17
|Анжер
|14
|14
|18
|Страсбур
|14
|14
|19
|Лилль
|14
|12
|20
|Метц
|14
|4