"Амьен" хочет подписать Ласина Траоре
Нападающий "Монако" Ласина Траоре может сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна.
Как сообщает RMC Sport, арендовать 27-летнего ивуарийца хочет новичок французской Лиги 1 "Амьен".
Стоит отметить, что прошлый сезон Траоре также провёл в аренде, выступая сначала за ЦСКА, а потом за хихонский "Спортинг".
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