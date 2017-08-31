"Амьен" хочет подписать Ласина Траоре

Нападающий "Монако" Ласина Траоре может сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает RMC Sport, арендовать 27-летнего ивуарийца хочет новичок французской Лиги 1 "Амьен".

Стоит отметить, что прошлый сезон Траоре также провёл в аренде, выступая сначала за ЦСКА, а потом за хихонский "Спортинг".

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