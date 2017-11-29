"Амьен" и "Бордо" побеждают в Лиге 1

Теги бордоамьенсент-этьен

"Амьен" и "Бордо" побеждают в Лиге 1

Завершились три матча 15-го тура чемпионата Франции. "Амьен" дома победил "Дижон", "Бордо" на своем поле разгромил "Сент-Этьен", "Страсбур" и "Кан" голов не забили.

"Амьен" – "Дижон" - 2:1 (1:1)
Голы: Какута, 3 - 1:0, Квон Чхан Хун, 15 - 1:1, Корнетт, 50 - 2:1

"Амьен": Гюртнер, Сиссоко, Гуано, Дибасси, Авелар, Монкондюи (Ильш, 73), Зунгу, Корнетт (Манзала, 66), Какута, Гакпе, Траоре (Аденон, 86).

"Дижон": Рене, Розье, Ямбере, Джилободжи, Хаддади, Шека, Абед (Амальфитано, 78), Бальмон (Саид, 56), Квон Чхан Хун, Тавареш, Саммаритано (Жанно, 81).

"Страсбур" – "Кан" - 0:0

"Страсбур": Камара, Лала, Манган, Коне, Сека, Ахолу, Гонсалвес (Блайяк, 64), Лиэнар, Мартен (Саади, 87), Да Кошта (Сако, 73), Терье.

"Кан": Веркутр, Гильбер, Женевуа, Джику, Мбенге, Нкололо, Санко, Фере (Аит-Беннассер, 61), Авуну (Армугом, 71), Роделен, Сантини.

"Бордо" – "Сент-Этьен" - 3:0 (2:0)
Голы: Менди, 5 - 1:0, Малком, 31 - 2:0, Менди, 57 - 3:0

"Бордо": Костиль, Сабали, Йованович, Гайич, Отавио, Вада (Плашил, 79), Тулалан, Малком (Юссуф, 87), Лерагер, Жонатан Кафу (Таа, 81), Менди.

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Перрен, Янко, Погба (Пьер-Габриэль, 52), Дабо (Тофт-Содерлунд, 56), Эрнани, Пажо, Эль-Хаджи, Бамба, Дьони (Вагнер, 70).

Не пропустите: ПСЖ хочет купить Облака. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 14 38
2 Лион 14 29
3 Монако 14 29
4 Марсель 14 28
5 Нант 14 23
6 ФК Кан 15 23
7 Амьен 15 21
8 Монпелье 14 20
9 Бордо 15 20
10 Сент-Этьен 15 19
11 Ренн 14 18
12 Труа 14 18
13 Дижон 15 18
14 Тулуза 14 16
15 Генгам 14 15
16 Страсбур 15 15
17 Анжер 14 14
18 Ницца 14 14
19 Лилль 14 12
20 Метц 14 4
Полная таблица

топ-5 тегов