"Амьен" и "Бордо" побеждают в Лиге 1

Завершились три матча 15-го тура чемпионата Франции. "Амьен" дома победил "Дижон", "Бордо" на своем поле разгромил "Сент-Этьен", "Страсбур" и "Кан" голов не забили.

"Амьен" – "Дижон" - 2:1 (1:1)

Голы: Какута, 3 - 1:0, Квон Чхан Хун, 15 - 1:1, Корнетт, 50 - 2:1

"Амьен": Гюртнер, Сиссоко, Гуано, Дибасси, Авелар, Монкондюи (Ильш, 73), Зунгу, Корнетт (Манзала, 66), Какута, Гакпе, Траоре (Аденон, 86).

"Дижон": Рене, Розье, Ямбере, Джилободжи, Хаддади, Шека, Абед (Амальфитано, 78), Бальмон (Саид, 56), Квон Чхан Хун, Тавареш, Саммаритано (Жанно, 81).

"Страсбур" – "Кан" - 0:0

"Страсбур": Камара, Лала, Манган, Коне, Сека, Ахолу, Гонсалвес (Блайяк, 64), Лиэнар, Мартен (Саади, 87), Да Кошта (Сако, 73), Терье.

"Кан": Веркутр, Гильбер, Женевуа, Джику, Мбенге, Нкололо, Санко, Фере (Аит-Беннассер, 61), Авуну (Армугом, 71), Роделен, Сантини.

"Бордо" – "Сент-Этьен" - 3:0 (2:0)

Голы: Менди, 5 - 1:0, Малком, 31 - 2:0, Менди, 57 - 3:0

"Бордо": Костиль, Сабали, Йованович, Гайич, Отавио, Вада (Плашил, 79), Тулалан, Малком (Юссуф, 87), Лерагер, Жонатан Кафу (Таа, 81), Менди.

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Перрен, Янко, Погба (Пьер-Габриэль, 52), Дабо (Тофт-Содерлунд, 56), Эрнани, Пажо, Эль-Хаджи, Бамба, Дьони (Вагнер, 70).

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