"Амьен" и "Бордо" побеждают в Лиге 1
Завершились три матча 15-го тура чемпионата Франции. "Амьен" дома победил "Дижон", "Бордо" на своем поле разгромил "Сент-Этьен", "Страсбур" и "Кан" голов не забили.
"Амьен" – "Дижон" - 2:1 (1:1)
Голы: Какута, 3 - 1:0, Квон Чхан Хун, 15 - 1:1, Корнетт, 50 - 2:1
"Амьен": Гюртнер, Сиссоко, Гуано, Дибасси, Авелар, Монкондюи (Ильш, 73), Зунгу, Корнетт (Манзала, 66), Какута, Гакпе, Траоре (Аденон, 86).
"Дижон": Рене, Розье, Ямбере, Джилободжи, Хаддади, Шека, Абед (Амальфитано, 78), Бальмон (Саид, 56), Квон Чхан Хун, Тавареш, Саммаритано (Жанно, 81).
"Страсбур" – "Кан" - 0:0
"Страсбур": Камара, Лала, Манган, Коне, Сека, Ахолу, Гонсалвес (Блайяк, 64), Лиэнар, Мартен (Саади, 87), Да Кошта (Сако, 73), Терье.
"Кан": Веркутр, Гильбер, Женевуа, Джику, Мбенге, Нкололо, Санко, Фере (Аит-Беннассер, 61), Авуну (Армугом, 71), Роделен, Сантини.
"Бордо" – "Сент-Этьен" - 3:0 (2:0)
Голы: Менди, 5 - 1:0, Малком, 31 - 2:0, Менди, 57 - 3:0
"Бордо": Костиль, Сабали, Йованович, Гайич, Отавио, Вада (Плашил, 79), Тулалан, Малком (Юссуф, 87), Лерагер, Жонатан Кафу (Таа, 81), Менди.
"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Перрен, Янко, Погба (Пьер-Габриэль, 52), Дабо (Тофт-Содерлунд, 56), Эрнани, Пажо, Эль-Хаджи, Бамба, Дьони (Вагнер, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|38
|2
|Лион
|14
|29
|3
|Монако
|14
|29
|4
|Марсель
|14
|28
|5
|Нант
|14
|23
|6
|ФК Кан
|15
|23
|7
|Амьен
|15
|21
|8
|Монпелье
|14
|20
|9
|Бордо
|15
|20
|10
|Сент-Этьен
|15
|19
|11
|Ренн
|14
|18
|12
|Труа
|14
|18
|13
|Дижон
|15
|18
|14
|Тулуза
|14
|16
|15
|Генгам
|14
|15
|16
|Страсбур
|15
|15
|17
|Анжер
|14
|14
|18
|Ницца
|14
|14
|19
|Лилль
|14
|12
|20
|Метц
|14
|4