"Амьен" и "Марсель" сыграли вничью в матче Лиги 1

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"Амьен" и "Марсель" сыграли вничью в матче Лиги 1

"Амьен" ушел от поражения в матче 28-го тура Лиги 1 с "Марселем" (2:2).

"Марсель" - "Амьен" - 2:2 (1:0)

Голы: Сансон, 45+1 - 1:0, Пайет, 57 - 2:0, Гирасси, 83 (с пенальти) - 2:1, Годдос, 90+5 - 2:2.

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр (Сакаи, 77), Камара, Стротман, Сансон (Лопес, 90+4), Ронжье, Пайет (Товен, 80), Жермен, Бенедетто.

"Амьен": Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Опоку, Монкондюи (Блен, 71), Зунгу, Какюта, Гирасси, Мбенза (Аколо, 62), Диабате (Годдос, 80).

"Марсель" занимает 2 место в турнирной таблице, "Амьен" расположился на предпоследнем месте.

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