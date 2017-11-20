"Амьен" – "Лилль" - 3:0 (обзор)

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"Амьен" – "Лилль" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча восьмого тура французской Лиги 1 между "Амьеном" и "Лиллем".

Не пропустите: "Амьен" неожиданно разгромил "Лилль". | http://soccernews.ru

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