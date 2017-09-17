"Амьен" - "Марсель" - 0:2 (обзор)

Теги марсельамьен

"Амьен" - "Марсель" - 0:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 6-го тура французской Лиги 1, в котором "Марсель" на выезде обыграл "Амьен".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 5-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 5-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 6 18
2 Монако 6 15
3 Сент-Этьен 6 13
4 Бордо 6 12
5 Лион 6 11
6 Марсель 6 10
7 Нант 6 10
8 Ницца 6 9
9 ФК Кан 6 9
10 Генгам 6 9
11 Анжер 6 7
12 Монпелье 6 7
13 Тулуза 6 7
14 Амьен 6 6
15 Ренн 6 5
16 Труа 6 5
17 Лилль 6 5
18 Дижон 6 4
19 Страсбур 6 4
20 Метц 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов