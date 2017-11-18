"Амьен" – "Монако" - 1:1 (обзор)

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"Амьен" – "Монако" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура французской Лиги 1 между "Амьеном" и "Монако".

Не пропустите: "Монако" на выезде не сумел обыграть "Амьен". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 12 32
2 Монако 13 29
3 Лион 12 25
4 Марсель 12 24
5 Нант 12 23
6 Сент-Этьен 13 18
7 ФК Кан 12 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Ренн 12 15
11 Труа 12 15
12 Тулуза 12 15
13 Генгам 12 14
14 Анжер 12 13
15 Ницца 12 13
16 Лилль 12 12
17 Амьен 12 12
18 Дижон 12 12
19 Страсбур 12 10
20 Метц 12 3
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