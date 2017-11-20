"Амьен" неожиданно разгромил "Лилль"

В перенесённом матче восьмого тура французской Лиги 1 "Амьен" на своём поле крупно обыграл "Лилль" со счётом 3:0. Перед этой игрой команды имели в своём активе по 12 очков и находились в зоне вылета, поэтому такая лёгкая победа подопечных Кристофа Пеллисье стала для многих неожиданностью. Теперь "Амьен" поднялся на 12-е место, а "доги" остались на 19-й строчке.

"Амьен" – "Лилль" - 3:0

Голы: Манзала, 36 - 1:0, Манзала, 48 - 2:0, Конате, 85 - 3:0.

"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Аденон, Ильш, Нгоссо, Какута (Корнетт, 86), Манзала (Бурго, 72), Эль-Хаджам, Гакпе, Авелар, Траоре (Конате, 62).

"Лилль": Меньян, Алонсо, Иэ, Малькюи, Балло, Пепе, Тиаго Мендес, Эль-Гази, Тиаго Майя, Луис Араужо, Амаду (Понсе, 46).

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