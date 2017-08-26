"Амьен" – "Ницца" - 3:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча четвёртого тура французской Лиги 1 между "Амьеном" и "Ниццей".
Не пропустите: "Ницца" крупно проиграла "Амьену" и другие результаты 4-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru
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