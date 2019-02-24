"Амьен" обыграл "Ниццу", а "Генгам" победил "Анже" в матче 26-го тура Лиги 1
В матче 26-го тура Лиги 1 "Амьен" с минимальным счетом обыграл "Ниццу".
Победный гол забил на 11-й минуте нападающий Серу Гирасси.
"Амьен" - "Ницца" - 1:0.
Гол: Гирасси, 11 - 1:0
"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Лефор, Монкондюи, Блен, Конате (Гнаоре, 87), Гирасси, Годдос (Тимит, 88), Отеро (Мендоса, 60).
"Ницца": Бенитес, Бюрнер, Сарр, Эрелль, Пельмар, Сиприен, Макенго (Данилу, 81), Ле Мелу, Тамез (Срарфи, 59), Сен-Максимен, Пеликан (Диаби, 66).
В параллельно матче чемпионата Франции "Генгам" обыграл "Анже".
Единственный мяч забил полузащитник Лука До.
"Генгам" - "Анже" - 1:0.
Гол: Лука До, 92 - 1:0
"Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Ш.Траоре, Ндонг (Блас, 46), Бенезе, До, Фири, Тюрам (Коко, 67), Менди (Ру, 76).
"Анже": Бютель, Бамба, И.Траоре, Павлович, Тома, Мансо, Ндой, Фюльжини (Рейне-Аделаида, 66), Сантамария, Тэ, Баокен (Лопес, 72).
"Ницца" с 37 очками расположилась на 9 строчке турнирной таблицы. "Амьен" с 24 баллами занимает 18 место. "Генгам" (18) располагается на последнем месте, а "Анже" (33) занимает 12 строчку.
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|Команда
|М
|О
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|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|25
|40
|6
|Монпелье
|25
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ницца
|26
|37
|10
|Ренн
|25
|36
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|25
|32
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Амьен
|26
|24
|17
|Монако
|25
|22
|18
|Дижон
|25
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|26
|18