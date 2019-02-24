"Амьен" обыграл "Ниццу", а "Генгам" победил "Анже" в матче 26-го тура Лиги 1

В матче 26-го тура Лиги 1 "Амьен" с минимальным счетом обыграл "Ниццу".

Победный гол забил на 11-й минуте нападающий Серу Гирасси.

"Амьен" - "Ницца" - 1:0.

Гол: Гирасси, 11 - 1:0

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Лефор, Монкондюи, Блен, Конате (Гнаоре, 87), Гирасси, Годдос (Тимит, 88), Отеро (Мендоса, 60).

"Ницца": Бенитес, Бюрнер, Сарр, Эрелль, Пельмар, Сиприен, Макенго (Данилу, 81), Ле Мелу, Тамез (Срарфи, 59), Сен-Максимен, Пеликан (Диаби, 66).

В параллельно матче чемпионата Франции "Генгам" обыграл "Анже".

Единственный мяч забил полузащитник Лука До.

"Генгам" - "Анже" - 1:0.

Гол: Лука До, 92 - 1:0

"Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Ш.Траоре, Ндонг (Блас, 46), Бенезе, До, Фири, Тюрам (Коко, 67), Менди (Ру, 76).

"Анже": Бютель, Бамба, И.Траоре, Павлович, Тома, Мансо, Ндой, Фюльжини (Рейне-Аделаида, 66), Сантамария, Тэ, Баокен (Лопес, 72).

"Ницца" с 37 очками расположилась на 9 строчке турнирной таблицы. "Амьен" с 24 баллами занимает 18 место. "Генгам" (18) располагается на последнем месте, а "Анже" (33) занимает 12 строчку.

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