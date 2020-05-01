"Амьен" оспорит досрочное завершение сезона чемпионата Франции

Президент "Амьена" Бернар Жоаннен хочет обратиться обжаловать досрочное завершение Лиги 1.

30 апреля было принято решение закончить розыгрыш Лиги 1 и утвердить финальную расстановку мест, исходя из положения клубов после 28 сыгранных туров. "Амьен" вылетел во второй дивизион.

"Это несправедливое решение. Моя цель - защитить интересы "Амьена". Я перейду к этой защите с юридической точки зрения мы должны увидеть, является ли это решение обоснованным", - цитирует RMC Жоаннена.

Чемпионом Франции стал ПСЖ. Это девятый титул парижан.

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