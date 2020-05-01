"Амьен" оспорит досрочное завершение сезона чемпионата Франции
Президент "Амьена" Бернар Жоаннен хочет обратиться обжаловать досрочное завершение Лиги 1.
30 апреля было принято решение закончить розыгрыш Лиги 1 и утвердить финальную расстановку мест, исходя из положения клубов после 28 сыгранных туров. "Амьен" вылетел во второй дивизион.
"Это несправедливое решение. Моя цель - защитить интересы "Амьена". Я перейду к этой защите с юридической точки зрения мы должны увидеть, является ли это решение обоснованным", - цитирует RMC Жоаннена.
Чемпионом Франции стал ПСЖ. Это девятый титул парижан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13