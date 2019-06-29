"Амьен" проявляет интерес к бывшему игроку "Динамо" Хольмену
Французский клуб "Амьен" проявляет интерес к бывшему игроку "Динамо" Себастьяну Хольмену. Об этом сообщает L’Equipe.
По данным источника, клуб готов предложить 27-летнему игроку контракт сроком на три года. Сам футболист согласен продолжить карьеру во Франции.
Хольмен играл в "Динамо" с 2016 года. Летом этого года он объявил о том, что покидает московский клуб. В минувшем сезоне он участвовал в 20 матчах в РПЛ, отметившись 1 ассистом.
"Амьен" в прошлом розыгрыше набрал 38 баллов и занял 15 место в турнирной таблице Лиги 1.
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