"Амьен" проявляет интерес к бывшему игроку "Динамо" Хольмену

Французский клуб "Амьен" проявляет интерес к бывшему игроку "Динамо" Себастьяну Хольмену. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, клуб готов предложить 27-летнему игроку контракт сроком на три года. Сам футболист согласен продолжить карьеру во Франции.

Хольмен играл в "Динамо" с 2016 года. Летом этого года он объявил о том, что покидает московский клуб. В минувшем сезоне он участвовал в 20 матчах в РПЛ, отметившись 1 ассистом.

"Амьен" в прошлом розыгрыше набрал 38 баллов и занял 15 место в турнирной таблице Лиги 1.

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