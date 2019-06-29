"Амьен" проявляет интерес к бывшему игроку "Динамо" Хольмену

Теги динамо москваамьентрансферы

"Амьен" проявляет интерес к бывшему игроку "Динамо" Хольмену

Французский клуб "Амьен" проявляет интерес к бывшему игроку "Динамо" Себастьяну Хольмену. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, клуб готов предложить 27-летнему игроку контракт сроком на три года. Сам футболист согласен продолжить карьеру во Франции.

Хольмен играл в "Динамо" с 2016 года. Летом этого года он объявил о том, что покидает московский клуб. В минувшем сезоне он участвовал в 20 матчах в РПЛ, отметившись 1 ассистом.

"Амьен" в прошлом розыгрыше набрал 38 баллов и занял 15 место в турнирной таблице Лиги 1.

Не пропустите: "Крылья Советов" уступили "Хайдуку" в контрольном матче| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов