"Амьен" – ПСЖ - 2:2 (обзор)

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"Амьен" – ПСЖ - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 36-го тура французской Лиги 1 между "Амьеном" и ПСЖ.

Не пропустите: ПСЖ в гостях не сумел обыграть "Амьен". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 36 92
2 Лион 35 72
3 Монако 35 71
4 Марсель 35 70
5 Сент-Этьен 35 52
6 Ренн 35 51
7 Ницца 35 51
8 Монпелье 35 46
9 Бордо 35 46
10 Нант 35 46
11 Генгам 35 46
12 Амьен 36 42
13 Дижон 35 42
14 Анжер 35 38
15 ФК Кан 35 37
16 Страсбур 35 35
17 Тулуза 35 34
18 Труа 35 32
19 Лилль 35 32
20 Метц 35 26
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