"Амьен" – ПСЖ - 2:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 36-го тура французской Лиги 1 между "Амьеном" и ПСЖ.
Не пропустите: ПСЖ в гостях не сумел обыграть "Амьен". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|92
|2
|Лион
|35
|72
|3
|Монако
|35
|71
|4
|Марсель
|35
|70
|5
|Сент-Этьен
|35
|52
|6
|Ренн
|35
|51
|7
|Ницца
|35
|51
|8
|Монпелье
|35
|46
|9
|Бордо
|35
|46
|10
|Нант
|35
|46
|11
|Генгам
|35
|46
|12
|Амьен
|36
|42
|13
|Дижон
|35
|42
|14
|Анжер
|35
|38
|15
|ФК Кан
|35
|37
|16
|Страсбур
|35
|35
|17
|Тулуза
|35
|34
|18
|Труа
|35
|32
|19
|Лилль
|35
|32
|20
|Метц
|35
|26