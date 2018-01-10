"Амьен" разрывает контракт с форвардом "Челси"

"Амьен" объявил о планах досрочно прервать аренду нападающего "Челси" Натана.

Французская пресса сообщает, что в клубе недовольны игрой бразильца.

21-летний бомбардир подписал арендное соглашение с "Амьеном" в конце августа. С того времени он сыграл лишь в трех матчах во всех турнирах.

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