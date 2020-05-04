"Амьен" создал петицию с предложением расширить Лигу 1 до 22 клубов

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"Амьен" создал петицию с предложением расширить Лигу 1 до 22 клубов

"Амьен" призывает Профессиональную футбольную лигу Франции пересмотреть решение о досрочном завершении сезона Лиги 1 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Амьен" считает несправедливым, что из-за завершения, клуб вылетел в Лигу 2. Руководство клуба создало петицию о том, чтобы в следующем сезоне расширить элитный дивизион чемпионата Франции до 22 команд. Петицию подписали уже несколько тысяч человек.

Напомним, чемпионом Франции по итогам сезона-2019/20 стал ПСЖ.

Не пропустите: "Амьен" оспорит досрочное завершение сезона чемпионата Франции| http://soccernews.ru
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