"Амьен" создал петицию с предложением расширить Лигу 1 до 22 клубов
"Амьен" призывает Профессиональную футбольную лигу Франции пересмотреть решение о досрочном завершении сезона Лиги 1 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Амьен" считает несправедливым, что из-за завершения, клуб вылетел в Лигу 2. Руководство клуба создало петицию о том, чтобы в следующем сезоне расширить элитный дивизион чемпионата Франции до 22 команд. Петицию подписали уже несколько тысяч человек.
Напомним, чемпионом Франции по итогам сезона-2019/20 стал ПСЖ.
Не пропустите: "Амьен" оспорит досрочное завершение сезона чемпионата Франции| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13