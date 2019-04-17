Американец Коул прокомментировал инцидент своего избиения игроком "Спартака" Аязом Гулиевым

Американец Майкл Коул высказался на тему конфликта с полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым, в результате которого он получил перелом носа.

"Я – тот самый американец (филолог по образованию), которого Аяз Гулиев ударил на днях на Краснопрудной улице. Меня зовут Майк. Не "Эли", не "Келли", даже не "Ямайки", хотя кажется теперь я знаю, как назвать свою первую дочь.

Сегодня я снова встретился с Аязом. Уже было понятно, что он иногда не может контролироваться, но по всей видимости у парня бьётся сердце и есть совесть. Он ещё молодой. Надеюсь, что наша встреча окажется переломной для него. Для меня она точно была переломной, хотя и в другом смысле", - написал Коул в своем Facebook.

Напомним, что Коул получил перелом носа в результате инцидента с игроком "Спартака". Сегодня стало известно, что стороны заключили мировое соглашение.

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