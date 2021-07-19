Американская "Атланта Юнайтед" уволила Габриэля Хайнце с поста главного тренера

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Американская "Атланта Юнайтед" уволила Габриэля Хайнце с поста главного тренераФото: инстаграм "Атланты"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Атланты Юнайтед", аргентинский специалист Габриэль Хайнце уволен с поста главного тренера американского клуба.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен ассистент Хайнце Роб Валентино.

В заявлении также сообщается, что решение разорвать контракт с аргентинцем вызвано "рядом вопросов, связанных с повседневным руководством командой".

Хайнце стал главным тренером "Атланты" в декабре прошлого года. Команда не выигрывала в MLS уже восемь матчей подряд.

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