Американская "Атланта Юнайтед" уволила Габриэля Хайнце с поста главного тренера
Фото: инстаграм "Атланты"/Автор неизвестен
Как сообщает официальный сайт "Атланты Юнайтед", аргентинский специалист Габриэль Хайнце уволен с поста главного тренера американского клуба.
Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен ассистент Хайнце Роб Валентино.
В заявлении также сообщается, что решение разорвать контракт с аргентинцем вызвано "рядом вопросов, связанных с повседневным руководством командой".
Хайнце стал главным тренером "Атланты" в декабре прошлого года. Команда не выигрывала в MLS уже восемь матчей подряд.
Также не пропустите: "Реал" в товарищеском матче сыграл вничью с "Райо". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Фотография Месси с Кубком Америки стала наиболее популярным спортивным изображением в инстаграме. Он побил рекорд Роналду (фото)
-
"Милан" объявил о переходе защитника "Монако"
-
"Краснодар" может установить трансферный рекорд
-
"День принятия решения". Роналду опубликовал загадочный пост
-
Источник: Мбаппе летом перейдет в "Реал"
Лента новостей
-
Директор "Крыльев Советов" поделился информацией о будущем Сергея Пиняева
-
Американская "Атланта Юнайтед" уволила Габриэля Хайнце с поста главного тренера
-
Гамейро стал игроком "Страсбура"
-
Руй Витория прокомментировал победу на предсезонном турнире
-
"Реал" в товарищеском матче сыграл вничью с "Райо"
-
Соболев поделился мнением о предпочтительном сопернике в квалификации к Лиге чемпионов
-
Максименко высказался о возможном попадании в сборную России
-
Демарэй Грэй близок к переходу в "Эвертон"
-
Семин прокомментировал победу "Зенита" в Суперкубке России
-
"Спартак" разгромил "Химки" в матче Кубка Париматч Премьер и выиграл турнир
-
Сульшер высказался о критике в адрес Маркуса Рэшфорда
-
"Кристал Пэлас" подписал защитника "Челси"
-
"Ювентус" хочет взять Паредеса в аренду
-
Владимир Федотов объявил о возвращении Мамманы в "Сочи"
-
Руни поделился ожиданиями от сезона "Манчестер Юнайтед"
-
Рики Пуч не хочет уходить в аренду
-
Фотография Месси с Кубком Америки стала наиболее популярным спортивным изображением в инстаграме. Он побил рекорд Роналду (фото)
-
Лангле может перейти в клуб АПЛ
-
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Хендерсоном
-
1
Умтити может вернутся в чемпионат Франции
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34