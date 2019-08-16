Американская футболистка потребовала платить женщинам наравне с мужчинами

Капитан женской сборной США Меган Рапино заявила, что в мужском и женском футболе должна быть равная зарплата.

"Если федерация футбола готова, то мы всегда готовы обсудить вопрос с равной зарплатой. Мы готовы играть только за свою федерацию, а наша команда является единственной, которая есть у них. Поэтому мы нужны друг другу.

Я считаю, что нам нужно платить столько же, сколько и мужчинам-футболистам. Я не считаю, что это нереальная просьба", - приводит слова Рапино NBC.

В июле Рапино в составе сборной США стала чемпионом мира и завоевала "Золотую бутсу" мундиаля.

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