Американская футболистка потребовала платить женщинам наравне с мужчинами
Капитан женской сборной США Меган Рапино заявила, что в мужском и женском футболе должна быть равная зарплата.
"Если федерация футбола готова, то мы всегда готовы обсудить вопрос с равной зарплатой. Мы готовы играть только за свою федерацию, а наша команда является единственной, которая есть у них. Поэтому мы нужны друг другу.
Я считаю, что нам нужно платить столько же, сколько и мужчинам-футболистам. Я не считаю, что это нереальная просьба", - приводит слова Рапино NBC.
В июле Рапино в составе сборной США стала чемпионом мира и завоевала "Золотую бутсу" мундиаля.
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|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34