Американская футболистка высказалась о скандале с обвинением Роналду в изнасиловании

1 Теги ювентускриштиану роналду

Американская футболистка высказалась о скандале с обвинением Роналду в изнасиловании
Футболистка сборной США Алекс Морган сделала заявление об обвинении португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в изнасиловании модели Кэтрин Майорги.

"В этом деле было слишком много доказательств, чтобы закрыть его просто так. Думаю, что в дело вмешались деньги. Обвинения сняли и Криштиану продолжает играть в футбол. Он является не единственным футболистом, с которым произошло подобное, но, пожалуй, он самый известный игрок сейчас. Конечно, это привлекает внимание общественности.

Нужно поддерживать женщин, которые остаются наедине со своими проблемами в подобных страшных ситуациях. То, что Роналду делает свою работу на поле, никак не связано с тем, каким человеком он может быть вне его.

Если я встречусь с ним, мне не будет неловко. Вряд ли встреча будет отличаться от какой-либо другой", - приводит слова Морган Marca.

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Mutaloff
Mutaloff

"С Роналду сняли обвинения в изнасиловании,сообщает Marca,по информации источника доказательств в отношении Роналду не было достачно для применения меры наказания,но при этом Роналду выплатит Майорге 350 тыс евро."

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