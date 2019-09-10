Американская футболистка высказалась о скандале с обвинением Роналду в изнасиловании



Футболистка сборной США Алекс Морган сделала заявление об обвинении португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в изнасиловании модели Кэтрин Майорги.

"В этом деле было слишком много доказательств, чтобы закрыть его просто так. Думаю, что в дело вмешались деньги. Обвинения сняли и Криштиану продолжает играть в футбол. Он является не единственным футболистом, с которым произошло подобное, но, пожалуй, он самый известный игрок сейчас. Конечно, это привлекает внимание общественности.

Нужно поддерживать женщин, которые остаются наедине со своими проблемами в подобных страшных ситуациях. То, что Роналду делает свою работу на поле, никак не связано с тем, каким человеком он может быть вне его.

Если я встречусь с ним, мне не будет неловко. Вряд ли встреча будет отличаться от какой-либо другой", - приводит слова Морган Marca.

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